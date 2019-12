D'Attack wär am Haus vun engem Rabbi gewiescht an dat wärend enger Feier fir dat jüddescht Liichterfest Chanukka.

5 Blesséierter no enger Attack op Judden am US-Bundesstaat New York. D'Attack wär am Haus vun engem Rabbi gewiescht an dat wärend enger Feier fir dat jüddescht Liichterfest Chanukka. Een Onbekannte wär an d'Haus agedrongen an hätt dunn d'Gäscht attackéiert, sou mellt et d'New York Times. Nom Verdächtege gëtt nach ëmmer gesicht.

Den israelesche Premier Netanyahu huet de Moien anere Länner, wéi zum Beispill den USA, d'Hëllef vu sengem Land ugebueden am Kampf géint den Antisemitismus an donieft och d'Attack zu NY op d'Schäerfst verurteelt. Et géing een elo mat den Autoritéiten zesumme schaffe fir dem Phänomen een Enn ze setzen.

An de leschte Woche goufen et an der Millioune-Metropol nämlech eng ganz Réi antisemittesch Attacken. Dowéinst hat de Buergermeeschter Bill de Blasio och d'Sécherheetsmesuren a verschiddene Quartiere wéi Borough Park, Crown Heights a Williamsburg verschäerft.

An der Stad lieft nämlech eng vun de gréisste jüddesche Communautéiten op der Welt mat e puer honnertdausend Memberen.