Bei engem Lawinenongléck an den italieneschen Alpen sinn 3 Leit ëm d'Liewe komm, dorënner 2 Kanner vu 7 Joer. Zwou Persoune goufen iwwerdeems blesséiert.

D'Leit wären op enger Piste net wäit vu Meran ënnerwee gewiescht, wéi sech eng Lawin op Ronn 3000 Meter geléist huet an duerch ee Schigebitt erofgaangen ass.

Eng Fra an e Kand konnte just nach dout gebuerge ginn. Dat anert Kand gouf nach an d'Spidol bruecht, ma ass e Samschdeg den Owend un senge schwéiere Blessure gestuerwen.