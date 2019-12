Den ukrainesche President Selenskyi huet dat confirméiert, den Austausch soll um Sonndeg iwwert d'Bün goen.

Am Krichsgebitt am Oste vun der Ukrain soll et um Sonndeg e Prisonéier-Austausch tëscht der Regierung vu Kiew an de pro-russesche Separatiste ginn. Den ukrainesche President Selenskyi huet dat confirméiert. D'Separatiste solle 55 Prisonéier fräi loossen an d'Ukrain 87.

Den Austausch soll net weit vun der Front-Linn sinn an de Gebidder Donetzk a Luhansk déi vun de Separatiste kontrolléiert ginn.

Op diplomateschem Niveau hat d'Treffen Ufank Dezember tëscht dem russesche President Putin an dem ukrainesche President Selenskyi fir Entspanung gesuergt. De Konflikt an der Ostukrain ass nach deen eenzege Konflikt um europäesche Kontinent.

An de leschte 5 Joer sinn do Ronn 13.000 Mënschen ëm d'Liewe komm.