12 Leit ginn nach ëmmer vermësst...

Nom Passage vum Taifun „Phanfone“ op de Philippinnen ass d'Zuel vun den Affer op iwwer 40 geklommen.

12 Leit ginn nach ëmmer vermësst a vill Mënschen hu keen Dach méi iwwer dem Kapp, sou de Porte-Parole vum nationale Katastropheschutz.

Iwwer 260.000 Haiser goufe beschiedegt. Op ville Plaze gëtt et guer kee Stroum méi an et gi massiv Iwwerschwemmungen.