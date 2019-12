An Éisträich stinn déi konservativ ÖVP an déi Gréng kuerz virum Ofschloss vun hire Koalitiounsverhandlungen.

D’Parteien hunn op hir respektiv Kongresser agelueden, fir e Regierungsprogramm guttzeheeschen. Den Accord dierft am Januar ënnerzeechent ginn. Et wier déi éischt ÖVP-Gréng-Regierung am Land.