Am US-Staat Texas huet ee Mann an enger Kierch ronderëm sech geschoss. Eng Persoun ass derbäi gestuerwen, den Täter gouf duerno selwer erschoss.

Eng drëtt Persoun gouf mat liewensgeféierleche Schosswonnen an d'Spidol bruecht an ass an engem kriteschen Zoustand.

De Gouverneur vum Texas sot de Membere vun der Kierch Merci, déi den Täter séier dorunner gehënnert hunn, nach weider Leit unzeschéissen.