E Méindeg de Moie géint 5.45 Auer koum et zu engem Brand op der Tréierer Autobunn tëscht der Sortie Aire de Wasserbillig an der Sortie Trierweiler.

Op der Héicht vum "Rastplatz Markusberg" op der Tréierer Autobunn koum et aus bis ewell nach onbekannten Ursaachen zu engem Feier an der Remorque vun engem Camion. De Fuerer konnt den Unhänger nach ofkrämpen, en ass awer komplett a Flamen opgaangen.

Wéinst der schwiereger Situatioun goufen d'Lëtzebuerger Pompjeeë vu Gréiwemaacher/Mäertert op d'Plaz geruff, fir déi däitsch Secouristen z'ënnerstëtzen. Et gouf kee beim Tëschefall um Parking blesséiert an den Asaz huet och net zu Perturbatiounen am Trafic gefouert.