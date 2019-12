Wéi et vum DWD (Deutscher Wetterdienst) heescht, war 2019 dat drëttwäermst Joer zanter 1881.

Am Verglach zu deenen anere Joren hätt et wéineg gereent an iwwerduerchschnëttlech vill Sonnestonne ginn. D'Duerchschnëttstemperatur louch zum Schluss vum Joer bei 10,2 Grad. Et war en dréchent Joer mat 11 ze waarme Méint an enger extremer Hëtzt am Juli. Deelweis goufe méi wéi 40 Grad Celsius gemooss.

A puncto Reen goufe ronn 730 Liter pro Quadratmeter an Däitschland gezielt. Am mannsten huet et tëscht dem Thüringer Becken an der Leipziger Tieflandsbucht gereent mat 350 Liter pro Quadratmeter, am meeschten am Allgäu. Do gouf et e Schnëtt vu bis zu 2.450 Liter de Quadratmeter.

2018 louch d'Joresmoyenne bei 10,5 Grad an och 2014 zielt zu de wäermste Joren zanter dem Ufank vun de Wiederopzeechnunge mat 10,3 Grad am Duerchschnëtt.