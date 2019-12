E Méindeg war de 26. Dag vum Generalstreik géint d'Pensiounsreform vum President Emmanuel Macron a Frankräich.

An domat de 26. Dag, wou et gréisser Perturbatiounen am Trafic gëtt. Am Hexagon gëtt dofir mat Spannung op déi traditionell Ried vum President fir d'Enn vum Joer op Silvester gewaart.

Weist sech den Emmanuel Macron streng an zitt seng Linn duerch oder mécht hie Kompromësser bei senger Reform?

Zanter Wochen hält sech de franséische President beim Sozialkonflikt éischter am Hannergrond an huet just viru Chrëschtdag un d'Manifestanten appelléiert, fir mat de Streiken opzehalen an huet och wësse gedoen, hie géing op seng Pensioun als President verzichten. Alles ouni Resultat.