No der bludeger Attack e Samschdeg, bei där vill Mënschen ëm d'Liewe komm sinn a blesséiert goufen, huet d'Terrormiliz Al-Shabaab d'Dot revendiquéiert.

Bei enger Explosioun an der somalescher Haaptstad Mogadischu sinn e Samschdeg de Moien op d’mannst 83 Mënschen ëm d’Liewe komm, vill goufen der zum Deel schwéier verwonnt. Elo huet sech déi islamistesch Terrormiliz Al-Shabaab zu Wuert gemellt an d'Attack revendiquéiert.

Allerdéngs wier d'Bommenexplosioun an där Gravitéit net gewollt gewiescht. Et sollten eegenen Aussoe no just zwee Ingenieuren an deenen hiert Sécherheetspersonal treffen. Aus dësem Grond huet de Spriecher vun der Terrormiliz nieft der Revendicatioun vun der Dot, och de sëllegen Affer am Numm vun Al-Shabaab d'Bäileet ausgeschwat a sech fir d'Attack entschëllegt.

Wéi ech aus dem ostafrikanesche Land weider heescht, wier de Bilan vun den Affer warscheinlech nach net komplett.