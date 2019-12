No schwierege Verhandlungen hu Russland an d’Ukrain en neit Gas-Transit-Ofkommes ënnerschriwwen.

Dëst erméiglecht, dass russesche Gas duerch d'Ukrain a Richtung Europa och am neie Joer ka weider fléissen. D'Ofkommes gëllt fir 5 Joer.

D'EU hat gefaart, dass et net zu engem Accord géif kommen an datt et plazeweis mat der Gasversuergung enk kéint ginn.