Arméiert Männer hunn d'Schëff "Happy Lady" an engem Hafen am Kamerun gestiermt an 8 Leit als Geisel geholl.

Op d'mannst eng Persoun soll blesséiert gi sinn. Datt Pirate Schëffer iwwerfalen, ass am Golf vu Guinea keng Raritéit. Meeschtens gëtt Léisegeld gefrot.