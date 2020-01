De franséische President hält weider u senger Rentereform fest. Dat huet den Emmanuel Macron wärend senger Neijoerschried en Dënschdeg nees ënnerstrach.

Hie géif awer hoffen, mat de Gewerkschaften ee "séiere Kompromëss" ze fannen. D'Syndikater haten iwwerdeems gehofft, datt de President wärend senger Deklaratioun d'Reform annuléiert. Dëst ass awer net geschitt. Ënnert anerem soll den Pensiounsalter vun 62 op 64 mat der Reform gehuewe ginn.

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet an hirer Ried déi Däitsch opgeruff, zouversiichtlech ze sinn. "D'20er Jore kéinte gutt Jore ginn", esou d'Angela Merkel. Dofir missten d'Bierger sech awer op eppes Neies aloossen. Am Discours vun der Bundeskanzlerin huet ee Sujet awer net dierfte feelen: de Klimaschutz. Däitschland géif do säi Bäitrag leeschten, esou déi 65 Joer al Politikerin.