Nodeems am Irak déi amerikanesch Ambassade vun Demonstranten attackéiert gouf, huet den Donald Trump decidéiert, ronn 750 Männer an de Kuwait ze schécken.

D'Zaldote kéinten an enger zweeter Phas an den Irak versat ginn. Do haten Demonstrante géint Loftattacke vun den USA op pro-iranesch Milize protestéiert. Den Donald Trump mécht den Iran fir dës Attack op d'Ambassade responsabel. Wéi de Verdeedegungsminister Mark Espen erkläert huet, missten d'Amerikaner hir Infrastrukturen an hiert Personal op der Plaz schützen. Déi zousätzlech Zaldoten am Noen Oste wieren dofir eng Precautiounsmesure.

E Mëttwoch de Moien huet d'Sécherheetspersonal vun der Ambassade mat Tréinegasgranate versicht, déi pro-iranesch Manifestante vum Gebai ewechzehalen. Eng honnerte Iraker hate nämlech annoncéiert, ee Sëtzstreik virum Gebai ze maachen, bis d'Amerikaner den Irak verloosse géifen. D'Tëschefäll sinn d'Reaktioun op eng Loftwaffenattack vun den Amerikaner am Irak, bei deene 25 Persounen ëm d'Liewe koumen.

Vun engem Krich mam Iran, wollt den US-amerikanesche President op d'Fro vun engem Reporter wärend sengem Openthalt a Florida näischt wëssen. Hien hätt de Fridde gär, esou den Donald Trump. Allerdéngs huet hien e puer Stonne virdrunner nach iwwer Twitter wësse gelooss, datt den Iran mat Konsequenzen ze rechnen hätt. Teheran géif zur Responsabilitéit gezu ginn a misst ee ganz héije Präis bezuelen. Iwwerdeems dementéiert déi iranesch Regierung, eppes mat der Attack op d'Ambassade ze dinn ze hunn.