Zu Haguenau, e puer Kilometer nërdlech vu Stroossbuerg, ass an der Silvesternuecht e jonke Mann vu 27 Joer ëm d'Liewe komm.

Wéi et heescht, hätt hie mat grousse Knupperten hantéiert. Ee vun deene Knupperte wier explodéiert, wéi hien en an der Hand gehalen hat.

Den Accident hätt awer näischt mat den Onrouen zu Stroossbuerg ze dunn, huet d'Préfecture ënnerstrach. An der Silvesternuecht huet déi franséisch Police nämlech ëmmer nees missen agräifen, well eng Partie Autoen a Brand gestach goufen. Et wiere méi Persounen interpelléiert ginn, wéi zejoert op Silvester. Vu wéi vill Autoe Rieds ass, wollt d'Police net präziséieren. Et wiere bei den Asätz och Beamte vun der Police blesséiert ginn.

D'Gewaltdelikter zu Stroossbuerg sinn de leschte Weekend iwwer ausgebrach. Zanterhier si Pompjeeën a Polizisten attackéiert ginn, an der Nuecht op e Mëttwoch ënnert anerem mat Knupperten. Bei den Täter géif et sech gréisstendeels ëm maskéiert Jugendlecher handelen.