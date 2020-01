Op der ganzer Welt gëtt de Wiessel an dat neit Joer gefeiert. Bei deenen enge méi fréi, bei deenen anere méi spéit.

Als éischt hunn d'Leit am pazifeschen Inselstaat Samoa dat neit Joer begréisst an zwar schonn um 11 Auer um Dënschdeg de Moien eiser Zäit.

Eng Stonn no den Inselstaate Samoa a Kiribati hunn d'Leit och an Neiséiland gefeiert.

Zënter 2011 gehéiert Samoa zu deenen éischten, déi dat neit Joer begréissen. Den Inselstaat hat deemools seng Zäitzon geréckelt. Zënterhier reese vill Touristen op Samoa, fir datt se de Joreswiessel als ee vun den éischte kënne feieren.

Um 16 Auer war dunn och Japan am neie Joer ukomm, 2 Stonne méi spéit hu se dunn an Thailand gefeiert. Um 20 Auer war et am Pakistan souwäit an um 21 Auer zu Dubai.

Spectators gazed in awe at Dubai's stunning display as the city counted down to the New Year. https://t.co/03b7VadU2n pic.twitter.com/dFlSEKWQPz — ABC News (@ABC) December 31, 2019

Spektakulär war och d'Drone-Show zu Shanghai, déi d'Stad faarweg liichte gelooss huet.

In Shanghai, revelers welcomed in the new year with a drone display forming various shapes and patterns against the night sky over the Huangpu River https://t.co/wq7AvkkIpI pic.twitter.com/XKECtdnAVY — The New York Times (@nytimes) December 31, 2019

Um 22 Auer huet iwwer Moskau den Himmel faarweg geliicht.

Déi éischten EU-Staaten, déi dat neit Joer begréisst hunn, waren Zypern a Griicheland um 23 Auer, ier et dann eng Stonn drop och un eis heiheem war.

Déi lescht, déi de Kalenner musse wiesselen, sinn iwwerdeems traditionell déi kleng US-amerikanesch Pazifik-Insele Baker an Howland, wou et eréischt e Mëttwoch de Mëtteg um 13 Auer esouwäit war.

Freedefeier zu Sydney staark ëmstridden



An Australien ass d'Joer traureg op en Enn gaangen. D'Bëschbränn am Südoste vum Land hunn op d'mannst 13 Mënschen d'Liewe kascht. 5 Persoune ginn nach ëmmer vermësst.

Matzen an deem Chaos hat Sydney um Freedefeier fir Silvester festgehalen. Bis zu Lescht haten honnertdausende Leit eng Petitioun ënnerschriwwen, an der Hoffnung, déi pyrotechnesch Show géif annuléiert ginn.

D'Pompjeeën hunn um Enn awer eng speziell Autorisatioun fir d'Freedefeier ginn. D'Touristenattraktioun bréngt Sydney all Joer ëmgerechent 80 Milliounen Euro.

Relive this year’s breathtaking Sydney New Year's Eve fireworks display – see the highlights 🥳! #SydNYE pic.twitter.com/QDBONlwxOo — City of Sydney (@cityofsydney) December 31, 2019

Déi australesch Haaptstad Canberra hat d‘Freedefeier iwwerdeems ofgesot.

Wéinst de Protester zu Hong Kong gëtt et do kee Freedefeier, dat gouf a leschter Minutt nach emol confirméiert.

D'Police hat gefaart, am Fall vu Protester, wärend dem Freedefeier net kënne fir d'Sécherheet ze garantéieren.

Et ass fir d'éischte Kéier, datt de Spektakel virun der Skyline vun Hongkong ofgesot gouf.

Silvester op der ganzer Welt Als éischt hunn d'Leit am pazifeschen Inselstaat Samoa dat neit Joer begréisst an zwar schonn um 11 Auer um Dënschdeg de Moien eiser Zäit.

Aner Ëffnungszäiten an Ännerungen am ëffentlechen Transport wéinst Silvester zu Lëtzebuerg

Op Silvester hunn d’Grand-Surfacen an d’Supermarchéen éischter zougemaach. Um 16 Auer war op de meeschte Plaze Schluss. Dat gëllt och fir d’Banken.

E Mëttwoch op Neijoerschdag ass Feierdag, do kënnt deemno och keng Zeitung. Normal leeft dann alles nees vun en Donneschdeg un.

Op Silvester sinn d'Bussen an Zich déi ganz Nuecht duerch gefuer. Och den Tram ass ouni Ënnerbriechung gefuer. Speziell Zich goufen et am Stonnentakt uechter d'Land. D'Stater Buslinne si bis 5.30 Auer moies zirkuléiert. De Call-a-Bus Service ass bis 5 Auer gaangen. A fir Nuetsbusse vun anere Gemenge misst ee sech bei der respektiver Gemeng informéieren.

Den 31. Dezember an den 1. Januar ass den ëffentlechen Transport iwwregens gratis. All d'Detailer am Iwwerbléck fannt dir um Site vun der Mobilitéitszentral.

Eng Diskussioun, déi all Joer méi polariséiert: Freedefeier Jo oder Nee ?!

An de Gemengen am Land gëtt et dozou keng eenheetlech Positioun. Wärend et op ville Plaze keng Limitatioune fir privat Freedefeier gëtt, ass et an anere Gemengen zum Deel oder och ganz verbueden.

De Verkaf vu pyrotechneschem Material hëlt zu Lëtzebuerg och allgemeng of.

Wann der awer Rakéite wëllt fortschéissen, da sief un déi néideg Sécherheet-Precautiounen erënnert. Trotz ville Warnunge kënnt et nämlech all Joers trotzdeem zu deels schwéieren Accidenter. E ganze Precautioun-Dossier fënnt ee beispillsweis um Internetsite vun der Police.