D'Feier an australesche Bëscher ginn ëmmer méi grav. Mëttlerweil ass d'Katastroph ronn 4.000 Kilometer weider an Neiséiland ze gesinn an ze richen.

Vill Neiséilanner sinn an een dréiwen Neijoerschdag era gestart. Grond fir dës onkloer Vue sinn déi australesche Bëschbränn, déi mëttlerweil zanter Méint keen Enn fannen. Wéi de brittesche Journal "Guradian" mellt, wier décken Damp iwwer d'Nuecht ronn 4.000 Kilometer a Richtung Osten op d'Südinsel vun Neiséiland gezunn. D'Intensitéit vum Feier souwéi den Niwwel, deen doraus entstanen ass, huet an de leschten Deeg bäigeholl. An de sozialen Netzwierker hu vill Useren dat katastrophaalt Naturschauspill mat Fotoen dokumentéiert. #NSWfires not only affecting NSW. #Queenstown covered in smoke. pic.twitter.com/UcBso5eD5Q — Gemma P (@gemmampaynter) December 31, 2019 Iwwerdeems koum op Neijoerschdag dann och d'Nouvelle, datt d'Zuel vun den Doudegen an Australien wéinst de Bëschbränn op 13 geklommen ass.