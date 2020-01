Am lénksalternativ gepräägte Quartier Connewitz gouf bei Maniffen ee Polizist esou schwéier verwonnt, datt en noutoperéiert huet misse ginn.

Wéinst dem Ugrëff op den 38 Joer ale Beamte gëtt mëttlerweil wéinst Doudschlag enquêtéiert, dat huet dat sächsescht Landeskriminalamt (LKA) e Mëttwoch den Owend matgedeelt.

Wéi et aus Policekreesser heescht, hätte Lénksalternativer geziilt Attacken op d'Policebeamte lancéiert. Si hätte massiv mat Steng, gliesene Flächen a Knupperten op d'Police geheit. De Buergermeeschter vu Leipzig huet vun engem "heftegen, kriminelle Gewaltausbroch" geschwat.

Ronn 1.000 Leit hätte sech am Quartier Connewitz versammelt, ma no Mëtternuecht wier d'Stëmmung am Grupp negativ ëmgeschloen. Dat ugeschwate Véierel gëllt allgemeng als Héichbuerg vun der lénksalternativer Zeen.