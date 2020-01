De Süd-Oste vun Australien steet nach ëmmer quasi komplett a Flamen, an et soll de Weekend nach méi schlëmm ginn.

Fir e Samschdeg sinn nees Temperture vun iwwer 40 Grad gemellt, mat deels ganz staarkem Wand. En Horror-Zenario deemno fir d’Pompjeeën, déi bei esou Konditioune just wéineg géint déi massiv Flame kënnen ausriichten.

Sämtlech Touristen, déi sech nach an de betraffene Gebidder ophalen, kruten un d’Häerz geluecht, des sou séier wéi méiglech ze verloossen. Rieds ass vun zegdausende concernéierte Leit. D’Pompjeeën a New South Wales hu laanscht d’Küst eng grouss Spärzon ageriicht, bis zu der Grenz vum Bundesstaat Victoria.

Eng Fläch, sou grouss wéi de Benelux gouf an de leschte Woche schonns duerch d’Bränn zerstéiert – bis ewell gouf et 17 Doudesaffer. Fuerscher vun der Uni Sidney ginn iwwerdeems dervun aus, dass schonn iwwert 500 Milliounen Déieren an de Flamen ëmkomm wieren.