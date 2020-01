Airbus huet 2019 den Äerzrival Boeing als gréisste Fligerconstructeur vun der Welt ofgeléist. 863 Maschinnen wieren ausgeliwwert ginn.

Dee Wäert läit bal 8 Prozent iwwert dem Wäert vun 2018 (800 Maschinnen), a liicht iwwert dem Zil vun 860. Déi Zuelen zirkuléieren a Branchekreesser, goufen awer net vun Airbus selwer kommentéiert.

De Konkurrent Boeing hat jo bekanntlech 2019 ze kämpfen, virun allem wéinst dem Fluchverbuet vum Model 737 Max. Zwou där Maschinne waren jo erof gefall an 346 Mënsche waren ëmkomm.

Boeing hat tëscht Januar an November 2019 just 345 Maschinnen ausgeliwwert. Am Joer 2018 waren et der nach 806.