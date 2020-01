Nom Carlos Ghosn senger spektakulärer Flucht aus Japan an de Libanon ass nach ëmmer net gekläert, wéi dat dem fréiere Renault-Nissan-Chef konnt geléngen.

Eng Pist kéint déi sinn, datt den Automanager an enger Instrumentekëscht op e private Fluchhafe bruecht gouf.

De Ghosn hätt sech jo sollen a Japan wéinst Abus de confiance a finanziellem Feelverhale veräntweren.

An engem Schreiwes seet hien, hie wéilt net méi méi laang vun enger manipuléierter japanescher Justiz als Geisel geholl ginn.

De 65 Joer ale Ghosn huet déi brasilianesch, libanesesch a franséisch Nationalitéit.

De libaneseschen Ausseministère huet erkläert, datt de Ghosn legal agereest wier, et gëtt keen Ofkomme mat Japan fir Leit auszeliwweren.

Och vu Paräis heescht et, datt den Automanager am Fall vun enger Arees an den Hexagon net dono u Japan géing ausgeliwwert ginn.

Interpol huet ee Mandat d'Arrêt fir de Carlos Ghosn erausginn.