An de leschte Joren hunn ëmmer méi Frae wichteg Posten an der Politik ugeholl, ënner anerem duerch d'Aféiere vu Quoten.

D'Angela Merkel ass jidderengem bekannt. An engem rezenten Artikel am däitsche "Spiegel" ginn d'Fraen, déi aktuell un der Muecht sinn, presentéiert an et gëtt gekuckt, wou der nach kéinten 2020 dobäikommen?

Fraen un d'Muecht/Reportage Nadine Kremer

D'Skandinavier sinn, wat Fraen an der Politik ugeet, Virreider. Dänemark, Norwegen a Finnland hu Fraen un der Spëtzt. Besonnesch déi finnesch Premierministesch Sanna Marin stécht ervir: mat hire 34 Joer ass si déi jéngst weltwäit.

Wéi et am Artikel heescht, ginn et Ressorten, déi Frae méi dacks iwwerhuele wéi hir männlech Kolleegen. Sou hu Politikerinnen dacks Ämter am soziale Beräich, an der Educatiouns-, Gesondheets- a Familljepolitik. Si si manner dacks an de Ressorte Verdeedegung, Verkéier a Finanzen ënnerwee.

An deene meeschte Länner si manner wéi een Drëttel vun de Parlamentarier weiblech. Esou och zu Lëtzebuerg. Hei sinn et 29 Prozent. Schweden ass mat 47 % Virreider an der EU.

Weltwäit un der Spëtzt ass Ruanda mat 61%. Och am Mali sinn en Drëttel an an Ethiopien d'Hallschent vun de Ministere weiblech.

Firwat grad Afrika? Hei gouf 2003 de Maputo-Protokoll gestëmmt. D'Zil ass et, Gläichheet fir Fraen an der Politik ze schafen.

Nieft dem Ruanda si Bolivien a Kuba déi eenzeg Länner weltwäit, wou méi Frae wéi Männer am Parlament setzen. Dëst huet mat de Quoten ze dinn, déi 1991 an Argentinien agefouert goufen. Zanterhier si 14 südamerikanesch Länner nogezunn.

Wisou hu grad an Afrika an a Südamerika esou vill Frae politesche Succès? Vun de Bierger gi Fraen dacks als manner korrupt ugesinn, strale méi Vertrauen aus an et erhofft ee sech, dass si d'Land aus enger Kris kënnen erauszéien.

Déi aktuell Protester a Südamerika kéinten dowéinst zu engem Changement an der politescher Landschaft an zu méi Fraen un der Muecht féieren. A Bolivien ass dat mam Jeanine Áñez schonn de Fall.

Nieft de Quote kann och d'Virbildfunktioun zu enger Ännerung an der Gesellschaft féieren. Ëmsou méi Fraen an enger politescher Spëtzepositioun sinn, desto méi probéieren der nozezéien.

2020 gëtt an Neiséiland an an den USA gewielt. Wie weess, ob d'USA fir d'éischte Kéier an hirer Geschicht eng Fra un d'Spëtzt kréien. Mam Elizabeth Warren steet op d'mannst eng potenziell Kandidatin bereet.