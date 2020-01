Den tierkesche President Erdogan krut d'Erlabnis vum Parlament, fir seng Truppen fir ee Joer an d'Biergerkrichsland ze schécken.

Dat tierkescht Parlament huet elo gréng Luucht gi fir eng Militärinterventioun a Libyen. Do ass den Ament e Muechtkampf am Gaangen tëscht dem Generol Haftar an der Regierung. Den tierkesche President Erdogan krut d'Erlabnis, fir seng Truppen fir ee Joer an d'Biergerkrichsland ze schécken, fir der Regierung vum Fajis al-Sarradsch zu Tripolis ënnert d'Äerm ze gräifen.

No 3 Interventiounen a Syrien wier dëst dann de 4. Militärasaz an de leschte Joren. D'Fro stellt sech, wat genee dem tierkesche President fir dës Interventioun versprach gouf. Der Tierkei kéint et do net just ëm Afloss, ma och ëm Äerdgas-Reserven am Mëttelmier goen.