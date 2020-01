E puer Deeg virun der Ofstëmmung iwwer dat neit Parlament a Spuenien huet déi katalanesch Partei ERC ugekënnegt, sech bei der 2. Walronn ze enthalen.

Domat wier de Wee fir de Pedro Sánchez als Kandidat fir de Posten als Ministerpresident vu Spuenien fräi. D'ERC huet nämlech ugekënnegt, de Sozialist vun der Aarbechterpartei PSOE bei der Wiel ze ënnerstëtzen. De Weekend elo steet déi 1. Walronn un, do geet een dovunner aus, datt de Sánchez net déi absolut Majortitéit kritt.

48 Stonnen drop, esou steet et am Gesetz, also de 7. Januar muss déi 2. Walronn ofgehale ginn. Deen Ament géing dann och eng einfach Majoritéit duergoen, déi eben d'Katalane géinge mat enger Enthalung zu Gonschte vum Pedro Sánchez entscheeden.

Bei de Walen am November war jo de Sánchez vun der Aarbechterpartei de Walgewënner, konnt awer net déi absolut Majoritéit erreechen.