Bei enger US-amerikanescher Rakéiten-Attack am Irak gouf an der Nuecht op e Freideg de Ghassem Soleimani déidlech blesséiert.

Hie war ee vun de Rang-héchsten iranesche Generäl, an de prominentste Vertrieder vum iranesche Militär am Ausland.

De Pentagon zu Washington huet d‘Responsabilitéit iwwerholl a matgedeelt, dass d’Attack op Uerder vum President Trump duerchgefouert gi wär. Et hätt ee weider Ugrëffer op US-Truppe wëlle verhënneren. De Soleimani hätt aktiv u Pläng geschafft, fir US-Diplomaten an och Zaldoten am Irak ze attackéieren, heescht et vu Washington.

Elo wiisst d’Angscht tëscht engem Krich tëscht dem Iran an den USA.

Den demokrateschen Senateur Chris Murphy huet sech via Twitter schonn d’Fro gestallt, ob Amerika ouni d’Zoustëmmung vum Kongress déi zweet-mächtegste Persoun am Iran ëmbruecht hätt, an domadder e potentielle Krich a Kaf geholl huet. Aner republikanesch Senateuren hunn dem Trump fir säi Courage felicitéiert.

Eng Reaktioun vum US-President selwer gëtt et bis ewell nach net.

Den Iran schwätzt selwer vun enger immens geféierlecher an onvirsiichteger Eskalatioun.