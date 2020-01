De Ghassem Soleimani war carrément d'Symbol vum iranesche Militär... Ma nach méi wichteg kéint den Dout vum Bäifuerer Abu Mahdi al-Muhandis sinn.

Hie war de Chef vun der Elitten-Unitéit vun der Al-Kuds-Brigad, enger Spezial-Unitéit vun de Revolutiounsgarden.

Den Ajatollah Khamenei huet hien dat "internationaalt Gesiicht vum iranesche Widderstand" genannt. De Soleimani war schonn als jonke Mënsch géint d'Monarchie am Iran an huet vun Ufank un 1979 de Revolutiounsleader, den Ajatollah Khamenei, ënnerstëtzt.

Hie war tëscht 1980 an 1988 eng wichteg Figur beim Krich tëscht dem Iran an dem Irak. Dono war hie Militärberoder am Afghanistan, Libanon an neierdéngs am Irak. Hie gëllt als de Chef-Strateg vum iraneschen Asaz am Syrien-Krich mat der bekannter Ënnerstëtzung vu schiitesche Milizen zu Gonschte vum syresche Staatschef Al-Assad.

1997 ass hie Kommandant vun den Al-Kuds-Brigade ginn a war domadder als eng vun de ranghéchste Persoune vum Land a virun allem och am Ausland bekannt, virun allem am Irak an a Syrien.

Dono war hien am Irak géint d'Terrormiliz Islamesche Staat aktiv, fir dës Islamiste wäit vum Iran ewechzehalen.

Wie war den Abu Mahdi al-Muhandis?

Am Auto, dee bei der Loftattack getraff gouf, war niewent dem Soleimani och nach eng aner Persoun, nämlech den Abu Mahdi al-Muhandis. Hie war de Leader vun der irakescher Hisbollah-Brigad, déi d'USA fir rezent Attacken op irakesch Staatsbierger responsabel maachen. Hie war och ee vun de Leader vun der al-Haschd asch-Schabi, déi eng wichteg Roll am Kampf géint den IS gespillt hunn. Experte schätzen, dass den Dout vum al-Muhandis méi déifgräifend Konsequenze kéint hunn, wéi den Dout vum Soleimani, well den Al-Muhandis an der Zivilgesellschaft extrem beléift war. Hie wär eng extrem nationalistesch irakesch Schinn gefuer a war e populäre Leaser vun den irakesche Schiitten.

Dëse Vakuum, dee mam Dout vum al-Muhandis hannerlooss gouf, kéint elo vum Moktada as-Sadr, engem bekannte Kommandeur, deen och am irakesche Biergerkrich tëscht 2003 an 2008 géint d'USA gekämpft huet. D'Auswierkunge vun der militärescher Offensiv kéint dohier méi wichteg sinn, wéi déi innepolitesch Situatioun am Iran.