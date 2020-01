Nodeems en Donneschdeg d'Läich vun engem 48 Joer ale Mann an enger Kläranlag zu Tréier fonnt gouf, lafen d'Enquêtë weider.

D'Hannergrënn sinn nach ëmmer onkloer. Eng Autopsie vun der Läich huet erginn, dass et keng Indicen op Friemawierkung géinge ginn. An der Reegel gëtt bei sou Autopsien och gepréift, ob den Doudegen Alkohol, Drogen oder Medikamenter ageholl huet. Dës Analys gëtt vun der Uniklinik vu Mainz gemaach a kéint nach eng Zäit daueren, sou heescht et e Freideg vun der Police.

Den Doudegen ass een 48 Joer alen Awunner vun Tréier, deen dem Mataarbechter vun der Kläranlag awer net bekannt war. Et wier och onkloer, firwat den Doudege bei d'Kläranlag gaangen ass a wéi hien dunn iwwer den Zonk komm ass.