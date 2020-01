No Syrien wäert den tierkesche President Erdogan elo och Truppen a Libyen stationéieren, fir eng Dauer vun engem Joer.

Um Donneschdeg huet d'Parlament zu Ankara esou eng Interventioun ofgeseent. Den Erdogan wëll säin Afloss an der Regioun vergréisseren an d'Ënnerstëtzung vum Präsident al-Sarradsch kréien. Mee et geet och ëm primär Ressourcen wéi Gas.

A Libyen gëtt et e Muechtkampf tëscht dem Generol Haftar an der Regierung vum al-Sarradsch. Dat zanterdeem den Diktator Gaddafi 2011 gestierzt gouf. Offiziell ënnerstëtzt den Erdogan d'Regierung zu Tripolis, also d'Eenheetsregierung.

Den tierkesche President huet dobäi wirtschaftlech Avantagen am Bléck. D'Gasreserven am Mëttelmier sinn e wichtege Faktor fir déi tierkesch Interventioun. Zanter dës virun 10 Joer am ëstleche Mëttelmier fonnt goufen, plange Griicheland, Zypern, Israel an Ägypten wéi een doraus Profit schloe kann, mee ouni d'Tierkei anzebannen. Den Erdogan fillt sech vun deenen aneren ausgeschloss a wëll sech elo mat Libyen verbünden, fir u Gas ze kommen.

Duerch e geheimt Ofkommes mam nordafrikanesche Land koum d'Tierkei am November zu Deeler am ëstleche Mëttelmier, ouni sech mat deenen aneren Akteuren ofzeschwätzen. D'Tierkei kontrolléiert esou d'Mier bis bei d'griichesch Inselen mat a kéint de Pipeline Projet "Eastmed" behënneren, wat déi aner zwénge kéint, den Erdogan mat an d'Boot ze huelen.

De Pipeline-Projet ass e Plang, fir Gas vun Israel iwwer Zypern a Griicheland an Europa ze bréngen. Och Italien an Ägypten kéinten een Deel vum Projet sinn, mee et mécht keen Unzeechen, fir mat der Tierkei wëllen ze verhandelen.

Déi libesch Eenheetsregierung vum al-Sarradsch als Partner géif den Erdogan an eng strategesch Positioun bréngen, fir am Mëttelmier matzespillen.

Eng méiglech Interventioun gëtt vun der internationaler Communautéit awer skeptesch gesinn. Vill Länner, ënner anerem d'USA fäerten, dass nach méi Friemawierkung déi politesch Situatioun a Libyen éischter méi komplizéiert mécht. Donieft géif d'Tierkei géint de Waffenembargo vun de Vereenten Natioune verstoussen, andeems Ankara Libyen mat Waffe beliwwert.

Zu gudder Lescht muss den Erdogan sech iwwerleeën, ob e wëll Sträit mam russesche President Putin riskéieren. Russland ënnerstëtzt a Libyen de Generol Haftar a kämpft soumat op der anerer Front. Gräift den Erdogan a Libyen an, wieren déi alliéiert Länner Russland an Tierkei nieft Syrien an engem zweete Land un ënnerschiddleche Fronten aktiv.