De Weinstein war iwwer Joerzéngten ee vun de mächtegste Leit zu Hollywood. An elo steet hie viru Geriicht wéinst sexuellen Attacken.

Prozess Weinstein / Reportage Jean-Marc Sturm

Seele kuckt een am Kino wien e Film produzéiert huet. Abee de Weinstein huet zum Beispill Kill Bill oder Gangs of New York am Calepin stoen. Mä de Reproche wéinst sexuellen Attacke vun Dosende Fraen hunn de Mann komplett an den Abseits gestallt. D'Meryl Streep huet de Weinstein emol "Gott" genannt. Elo ass de Mann verdäiwelt.

Um Méindeg fänkt de Prozess géint de 67-Järege wéinst Sexualverbriechen un. Iwwer 80 Fraen hunn him sexuellt Feelverhale virgehäit, dorënner bekannten Actricë wéi Angelina Jolie, Salma Hayek oder nach Gwyneth Paltrow.



Déi éischt Reprochë koumen am Hierscht 2017 mat als Konsequenz der Beweegung "#MeToo".

Beim Prozess fänkt et e Méindeg emol mat de Membere vum Jury un. Dono geet et ëm d'Fäll vun zwou Fraen. De Weinstein sot ëmmer, dass all seng presuméiert Affer mat de sexuellen Akten averstane waren. Hie wier an der 60 an de 70er Jore grouss ginn. Deemools hätten et an der Sexualitéit aner Reegele ginn. De Prozess dierft gutt 6 Woche laang daueren. De Weinstein riskéiert liewenslaange Prisong.