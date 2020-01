Bei enger US-amerikanescher Rakéiten-Attack am Irak gouf den iranesche Generol Ghassem Soleimani déidlech blesséiert.

Géint 21.00 Auer eiser Zäit hat den US-President a Florida säin 1. offiziellen Optrëtt no der déidlecher Attack op den iranesche Generol Ghassem Soleimani. Virun der Press huet den Donald Trump nach eng Kéier d'Beweeggrënn erkläert, firwat déi Rakéiten-Attack lancéiert gouf.

"Min hunn net gehandelt, fir e Krich unzefänken."

Am Statement huet den US-President ënnerstrach, datt d'USA gehandelt hätten, fir e Krich op en Enn ze bréngen. D'Intentioun wier net, fir e Krich unzefänken. Den Donald Trump wéilt Fridden, Frëndschaft an eng gutt Partnerschaft tëscht all de Länner. D'USA wéilten och kee Wiessel am Regime am Iran provozéieren, si géifen awer alles dorunner setzen, déi eegen Diplomaten, Zaldoten a Bierger ze schützen.

Donieft huet den US-President nach eemol ënnerstrach, datt de Ghassem Soleimani un Ugrëffspläng géint US-Ziler geschafft hätt an et dofir gutt wier, datt de Generol ausgeläscht gi wier.

Iwwerdeems géingen d'USA e puer dausend zousätzlech Truppen an de Mëttleren Oste stationéieren, sou huet et um fréie Freidegowend déi amerikanesch Noriichtenagence CNN gemellt a sech op een héije Beamten aus dem Verdeedegungsministère beruff. Schonn en Donneschdeg goufe 750 zousätzlech amerikanesche Zaldoten an de Kuwait geschéckt, fir och, falls et sollt néideg ginn, am Irak agesat ze ginn. Zousätzlech sollen also elo nach Ronn 3.000 Zaldote mobiliséiert ginn.

No Rakéiten-Attack op Soleimani: Evenementer e Freideg am Iwwerbléck

Vill international Experte warne virun enger Eskalatioun a schwätze vun enger reeller Krichsgefor tëscht den USA an dem Iran. Ausléiser ass den Dout vum iranesche Generol Ghassem Soleimani. Hie war ee vun de ranghéchsten iranesche Genereel, an de prominentste Vertrieder vum iranesche Militär am Ausland.

Et war e Freideg de Moien, zwou Minutten op hallwer 4 eiser Zäit. Zur Ofwiesslung koum emol nees een Tweet vum US-President Donald Trump. Ze gesinn war just en amerikanesche Fändel, soss Näischt. Kuerz drop koume méi Informatiounen: Bei enger US-amerikanescher Rakéiten-Attack am Irak gouf de Ghassem Soleimani ëmbruecht.

De Pentagon zu Washington huet d‘Responsabilitéit iwwerholl a matgedeelt, dass d’Attack op Uerder vum President Trump duerchgefouert gi wär. Et hätt ee weider Ugrëffer op US-Truppe wëlle verhënneren. De Soleimani hätt aktiv u Pläng geschafft, fir US-Diplomaten an och Zaldoten am Irak z'attackéieren, heescht et vu Washington. Dëse Generol wier responsabel fir den Dout vun Amerikaner a vun Alliéierten, heescht et vu Washington. D'Zil vun dëser Attack wier et gewiescht, fir den Iran virun eventuellen zukünftegen Attacken ze warnen.

D'US-Demokrate kritiséieren, dass Amerika ouni d'Zoustëmmung vum Kongress déi zweet-mächtegst Persoun am Iran ëmbruecht hätt an domadder e potentielle Krich a Kaf geholl huet. Den Trump hätt eng Staang Dynamit an ee Polverfaass gehäit. D'Republikaner felicitéieren dogéint dem Donald Trump fir säi Courage. Washington huet antëscht d'Amerikaner opgeruff, den Irak esou séier wéi méiglech ze verloossen. D'Angscht tëscht engem Krich tëscht dem Iran an den USA wiisst.

Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020

Op Twitter huet den US-President Donald Trump reagéiert, andeems hie geschriwwen huet: "Den Iran huet nach ni e Krich gewonnen, mä nach ni eng Negociatioun verluer!".

De Ghassem Soleimani koum bei enger US-Attack ëm d'Liewen Wie war deen iranesche Generol a wat huet hien am Irak gemaach?

Moskau schwätzt vun engem Mord an engem grousse Sécherheetsrisiko. An Israel gëllt déi héchsten Alarmbereetschaft. Den Irak schwätzt oppe vun engem destruktive Krich, deen ausgeléist gouf. Washington hätt op eng onméiglech Manéier géint all Accorde mat Bagdad verstouss.

D'Bourse goufen e Freideg de Moien an de Minus gerappt. De Präis vum Pëtrol goung erop.

Iran annoncéiert Revanche



Den Iran schwätzt selwer vun enger immens geféierlecher an onvirsiichteger Eskalatioun. Och dem Soleimani säi Stellvertrieder Abu Mahdi al-Muhandis ass bei der Attack ëm d'Liewe komm.

Den ieweschte Leader vum Iran, den Ajatollah Ali Chamenai, huet sech schockéiert gewisen a Konsequenzen ugedreet. Dem Soleimani säi Wee géif och ouni hie weidergefouert ginn, heescht et an engem Schreiwes vum Ajatollah. Fir dëst schrecklecht Verbrieche vun den USA géing et eng Revanche ginn, sou gëtt den iranesche President Hassan Rohani zitéiert. Den iraneschen Ausseminister Mohammad Dschawad Sarif huet de Mord um Generol Soleimani als Akt vun internationalem Terrorismus betitelt.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism. — Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est engagé aujourd'hui à "venger" la mort du puissant général iranien Qassem Soleimani, tué plus tôt dans un raid américain à Bagdad. Et il a décrété un deuil national de trois jours en Iran #AFP pic.twitter.com/qBiXBkO0O7 — Agence France-Presse (@afpfr) January 3, 2020

Am Iran gëllt elo eng Staatstrauer vun 3 Deeg.

Sëllege Milize ruffen zum Kampf op

Net nëmmen Teheran, ma och eng Partie Milize melle sech nom Doud vum iranesche Generol zu Wuert a ruffen zum Kampf op. Dorënner den aflossräichen irakesche Schiiten-Leader Muqtada al-Sadr via Twitter. Seng Arméi, déi aus ronn 60.000 Mann zesummegesat ass, war jorelaang de stäerkste Géigner vun den US-Truppen am Irak.

Och den aflossräiche Milize-Leader Kais al-Khasali huet annoncéiert, sech ze rächen. Seng Kämpfer solle sech bereet halen, well déi nächst Deeg "eng grouss Victoire" mat sech brénge wäerten.

De libaneseschen Hisbollah-Leader Hassan Nasrallah huet ëffentlech matgedeelt, dass déi "verbriecheresch Mäerder" eng "gerecht Strof" kréie mussen. All d'Widderstandskämpfer wären him no dozou verflicht.

Wat fir Konsequenzen Teheran oder aner pro-iranesch Gruppéierunge genee plangen, ass nach net gewosst.

International Reaktiounen

Nom Doud vum iranesche Generol huet och den däitsche Bundesausseminister virun de Spannungen tëscht den USA an dem Iran gewarnt. "Elo geet et drëms ze verhënneren, dass eng weider Eskalatioun déi ganz Regioun a Brand setzt", huet den Heiko Maas (SPD) e Freideg op Twitter geschriwwen.

Och a Groussbritannien an a Frankräich gëtt den Ament doriwwer diskutéiert, wéi een d'Situatioun berouege kéint.

Virun der Gefor vun engem Krich warnt och den UN-Generalsekretär: "D'Welt kéint sech keen neie Golfkrich erlaben", sou den António Guterres. Hien huet all d'Staaten zu "Deeskalatioun" a "maximaler Zeréckhalung" opgeruff.

D'Entwécklungen am Irak maachen och dem Jean Asselborn Suergen. Den Ausseministère appelléiert un all déi concernéiert Acteuren, fir e kille Kapp ze behalen. D'Geschicht hätt eis geléiert, dat mam Krich am Irak a senge Konsequenzen, dass Problemer net mat Waffe kënne geléist ginn. Diplomatie misst dominéieren. D'Attacke géint déi amerikanesch Ambassade zu Bagdad wär inakzeptabel an et wär un der irakescher Regierung, fir Sécherheet ze suergen. Donieft appelléiert den Ausseminister am Communiqué, fir nees eng direkt Kommunikatioun tëscht Teheran a Washington hierzestellen, fir d'Eskalatioun an der Regioun z'evitéieren.

Communiqué: Déclaration de Jean Asselborn sur la situation en Irak

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Nous sommes très préoccupés par les développements en Irak et nous appelons l'ensemble des acteurs concernés à la retenue et à la désescalade. Nous espérons que la raison prévaudra et que les responsables concernés garderont la tête froide.

L'histoire nous a enseigné, avec le déclenchement de la guerre en Irak et ses conséquences, qu'on ne résout pas les problèmes en faisant parler les armes. La diplomatie doit primer.

Les attaques contre les missions diplomatiques sont inacceptables. Toute la lumière doit être faite sur les attaques récentes contre l'Ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Il incombe au gouvernement irakien de garantir la sécurité de toutes les missions diplomatiques sur son territoire.

Nous appelons à l'établissement de canaux de communication directs entre Téhéran et Washington, afin d'éviter toute escalade de la violence dans la région.