D'amerikanesch Arméi huet an der Nuecht op e Samschdeg nërdlech vu Bagdad e Loftugrëff op e Konvoi vun den Hasched-al-Schaabi-Milizen geflunn.

D'Zil war warscheinlech e Kommandeur vun der Miliz, déi vum Iran ënnerstëtzt gëtt. D'irakescht Militär schwätzt vun 6 Doudegen an 3 schwéier Blesséierten. Washington huet bis ewell nach net kommunizéiert.



An der Nuecht op e Freideg war den iraneschen Top-Generol Ghassem Soleimani bei enger US-amerikanescher Rakéitenattack net wäit ewech vum Fluchhafen zu Bagdad ëm d'Liewen komm.

Och den Kapp vun der Hasched-al-Schaabi-Miliz war gestuerwen. Dausenden Iraker hunn um Samschdeg an engem Cortège am Kader vum Begriefnis vu béide Männer ''Doud fir d'USA'' geruff. Dat huet e Fotograf vun der franséischer Presseagence gemellt. Um Samschdeg gëtt et och e Staatsbegriefnes an der Grénger Zon zu Bagdad.



Den US-Ministère fir d'Defense hat matgedeelt, dass dës geziilt Exekutioun vum Soleimani en Uerder vum President Donald Trump war.

Deen huet den iraneschen Generol e Freideg den Owend a sengem Golfclub am Bundesstaat Florida als weltwäiten ''Terrorist Nummer 1'' bezeechent. Mat dësem Coup hätten d'USA e Krich verhënneren, an net ufänke wëllen.



D'iranesch Regierung zu Teheran schwätzt vun Staatsterrorismus, an huet annoncéiert, sech rächen ze wëllen.

De Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn weist sech e Freideg den Owend an engem Communiqué besuergt iwwer d'Situatioun am Irak. Hie rifft déi concernéiert Acteuren zur Deseskalatioun op.

Teheran a Washington missten d'Diplomatie schwätze loossen an net d'Waffen.

Communiqué: Déclaration de Jean Asselborn sur la situation en Irak

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Nous sommes très préoccupés par les développements en Irak et nous appelons l'ensemble des acteurs concernés à la retenue et à la désescalade. Nous espérons que la raison prévaudra et que les responsables concernés garderont la tête froide.

L'histoire nous a enseigné, avec le déclenchement de la guerre en Irak et ses conséquences, qu'on ne résout pas les problèmes en faisant parler les armes. La diplomatie doit primer.

Les attaques contre les missions diplomatiques sont inacceptables. Toute la lumière doit être faite sur les attaques récentes contre l'Ambassade des Etats-Unis à Bagdad. Il incombe au gouvernement irakien de garantir la sécurité de toutes les missions diplomatiques sur son territoire.

Nous appelons à l'établissement de canaux de communication directs entre Téhéran et Washington, afin d'éviter toute escalade de la violence dans la région.