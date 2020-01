Hie fuerdert séier a streng Strofen, nodeems an der Silvesternuecht eng 220 Autoe gebrannt hunn. Dat waren der duebel esou vill wéi virun engem Joer.

An Tëschenzäit goufen och eng 40 Persounen interpelléiert, an der Haaptsaach Mineuren. E Freideg goufen awer och zwee Männer vun 19 an 21 Joer verurteelt.

Ee vun hinne krut ee Joer feste Prisong, deen anere krut eng Strof vun 8 Méint. Hie gëtt awer net agespaart, mä muss den elektronesche Bracelet droen.