An der tschechescher Groussstad Brno ass et de Weekend zu engem Virfall bei enger Moschee komm.

Onbekannter hunn nämlech do mat Spraydousen islamfeindlech Texter un d'Mauer geschriwwen. Dat huet d'Police e Samschdeg confirméiert. An der Menace, déi op d'Mauer gesprayt gouf, steet: "Verbreet net den Islam an Tschechien! Soss brénge mir iech ëm."

D'Moschee war schonns dacks Zil vu Vandalismus.