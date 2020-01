Am Südtirol ass an der Nuecht op e Sonndeg en Auto an e Reesgrupp gerannt. 6 Mënsche koumen dobäi ëm d'Liewen.

Et geet een dovun aus, dass d'Affer aus Däitschland kommen. Dat sot e Spriecher vun der Police aus Bozen der Däitscher Presseagence.

Den Auto wär géint 1 Auer moies zu Luttach am Ahrndall an der Géigend vu Bruneck an d'Grupp gerannt.

De Chauffer huet iwwerlieft. Déi italienesch Noriichtenagence Ansa mellt elo um Sonndeg de Moien, datt hie wuel ze vill gedronk hat.

Den 28 Joer ale Südtiroler hat éischten Informatiounen no e ganz héijen Alkoholwäert am Blutt.



6 Mënschen koume beim Ongléck ëm d'Liewen. 11 goufen der deels schwéier blesséiert. Italienesch Lokalmedie ginn dovun aus, dass et sech em e Grupp vu jonke Leit handelt, déi an der Nuecht no enger Soirée an engem Restaurant op der Haaptstrooss vun der Uertschaft ënnerwee waren.

160 Secouristen wären am Asaz gewiescht.

Um Sonndeg de Moien soll et eng Pressekonferenz op der Plaz ginn.