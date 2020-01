No der déidlecher Messerattack net wäit ewech vu Paräis iwwerhuelen elo d'Anti-Terror-Spezialisten vum Parquet d'Enquête.

Et géif Indicen dorop, dass den Täter radikaliséiert wär, an dass en d'Dot virbereet hätt, esou huet de franséischen Parquet um Samschdeg den Owend matgedeelt.

"Si les troubles psychiatriques importants de l'auteur des faits sont avérés, les investigations des dernières heures ont permis d'établir une radicalisation certaine du mis en cause ainsi qu'une préparation organisée de son passage à l'acte", mais aussi "démontré un parcours meurtrier réfléchi et sélectif de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur", esou de Parquet an engem Communiqué.

Doduerch kéint de Verdacht op Terror justifiéiert ginn, trotz der psychescher Stéierung vum Ugräifer.

La procureure de Créteil Laure Beccuau et le directeur adjoint de la police judiciaire régionale, Philippe Bugeaud.

Den 22 Joer alen Täter hat e Freideg de Mëtteg an engem Park südlech vu Paräis direkt e puer Mënsche mat engem Messer attackéiert. Eng Persoun koum ëm d'Liewen, zwou anerer goufen verwonnt. Den Täter gouf vun der Police erschoss.