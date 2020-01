De Sozialdemokrat a fréiere Regierungschef krut am zweeten Tour knapp 53% vun de Stëmmen

Seng konservativ Konkurrentin, déi aktuell Presidentin Kolinda Grabar-Kitarovic koum op 47%.

Am éischten Tour vun de Walen am Dezember koum de Milanović op knapp 30%, d'Grabar-Kitarovic op 27%. Dat heescht kee vun de Kandidate krut do déi absolut Majoritéit.