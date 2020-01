Wéi annoncéiert huet Tierkei ugefaangen Zaldoten a Libyen ze schécken. Et wier kee Kampfasaz, sou den President Erdogan op der tierkescher Tëlee.

Et géif ëm d'Koordinatioun goen an den Opbau vun engem Asazzenter. D'Zil wier et eng humanitär Tragedie ze evitéieren.



D'Tierkei ënnerstëtzt d'Regierung an der Haaptstad Tripolis. Dës ass och international unerkannt.



D'Libesch Regierung ass am Krich mam libesche Generol Haftar, dee rebelléiert.



Nodeems de Gaddafi 2011 a Libyen gestierzt gouf, herrscht e chaoteschen Biergerkrich am Land.