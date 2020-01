D'Situatioun am Noen Oste bleift ugespaant. "Doud fir Amerika, Doud fir Israel" - esou hunn d'Iraner op der Trauerfeier vum Generol Soleimani geruff.

Et wëll ee sech net méi un d'Wiener Atomofkommes vun 2015 halen, dat huet den Iran e Sonndeg annoncéiert. D'Land féiert säin Atomprogramm weider a wëll onlimitéiert weider Uran uräicheren, esou d'Regierung. D'Kooperatioun mat der internationaler Agence fir Atomenergie soll awer erhale bleiwen.

Trauerfeier am Iran / Reportage vum Nadine Kremer

Donieft huet den Irak d'USA opgefuerdert, hir Truppen zeréckzezéien. Den US-amerikanesche President Donald Trump betount, dass dëst net geschitt, bis den Irak d'Bedéngungen dofir erfëllt. Hie fuerdert virun allem, dass den Irak Militärinfrastrukturen an Héicht vu Milliarden Dollar, déi d'Amerikaner gebaut hunn, zeréckbezilt.

Gëtt keng Léisung fonnt, géifen et massiv Sanktioune ginn. Den Trump appelléiert och un der laanger Partnerschaft mam Irak festzehalen.

Am Iran geet iwwerdeems d'Staatstrauer weider. E Méindeg de Moie war zu Teheran d'Trauerfeier fir de Generol Qassem Soleimani. D'Regierung huet e Feierdag ausgeruff, fir datt esou vill Leit wéi méiglech kënnen deelhuelen. Dofir goufen e Méindeg och Stroosse gespaart a Schoulen an Universitéite sinn zoubliwwen.

No engem Gebiet vum Ayatollah Khamenei an der Uni zu Teheran gouf dem Soleimani seng Läich op d'Asadi Plaz an de Weste vun Teheran bruecht. En Trauerzuch vu Leit huet déi 3 Kilometer mat zeréckgeluecht, d'Trauerfeier gouf och live op der Tëlee iwwerdroen. Mat iraneschen a roude Fändele sinn d'Leit duerch d'Stroosse gaangen; rout gëllt als Faarf vun de Märtyrer.

Nieft dem Ayatollah Khamenei waren ënnert anerem och de Staatschef Hassan Rohani, de Parlamentspresident an dem Soleimani seng Kanner present. D'Duechter vum Generol huet vun engem schwaarzen Dag fir d'USA geschwat an ugekënnegt, sech wëllen ze rächen.

Vun Teheran aus gëtt d'Läich elo an d'schiitesch Héichbuerg Ghom bruecht. En Dënschdeg ass am Soleimani senger Gebuertsstad Kerman dann d'Begriefnis.

D'Bezéiung mat den USA ass nach ëmmer ugespaant. Béid Säite menacéiere sech géigesäiteg mat weideren Ugrëff. Géif den Iran sech rächen, wëll den Trump séier a nach méi hefteg zeréckschloen. Hie wier och bereet, iranesch "Kulturstätten" unzegräifen an iwwerleet, Informatioune vum Geheimdéngscht ze verëffentlechen, déi zum Ugrëff géint de Generol gefouert hunn, esou den US-amerikanesche President.

D'Nato huet eng Séance extraordinnaire fir e Méindeg aberuff, fir iwwer d'Lag am Noen Osten ze diskutéieren. D'Angela Merkel, den Emmanuel Macron an de Boris Johnson hunn an enger gemeinsamer Erklärung all d'Säiten, awer besonnesch den Iran, opgeruff, sech zeréckzehalen a wëllen d'Spiral vun der Gewalt ënnerbriechen.