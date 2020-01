59 Krankheetsfäll, 7 Persounen dovunner déi an engem kriteschen Zoustand sinn. Dofir huet sech d'Weltgesondheetsorganisatioun elo ageschalt.

An der chinesescher Milliounemetropol Wuhan, wou am Oktober zejoert d'Military Games waren, ass eng mysteriéis Longekrankheet opgetrueden. Et géif sech dobäi awer net ëm Sars handelen. Wéi geféierlech d'Krankheet ass, ass och nach net anzeschätzen, esou d'WHO. 120 weider Persoune géifen observéiert ginn. Gestuerwen ass bis ewell nach keen, heescht et vum Gesondheetsministère.

En 1. Fall gouf den 12. Dezember registréiert. Eng ganz Partie vun den Infizéierten hunn op engem Fëschmaart zu Wuhan geschafft. Deen ass zanterhier zou.