Zwee schwéier arméiert Islamiste waren de 7. Januar 2015 an d’Büroe gestiermt an hunn do ëm sech geschoss an 12 Leit ëmbruecht.

Dorënner verschidde vun de bekanntste Karikaturisten aus Frankräich. Charlie Hebdo kënnt dëse 7. Januar an enger Spezial-Editioun eraus an um Dënschdeg den Owend wäerten fir eng éischte Kéier nom Attentat, Redaktiounsmembere Live op der franséischer Telé optrieden.