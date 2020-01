Mat Hëllef vu kënschtlech produzéiertem Reen iwwer dem Mier huet de pazifeschen Inselstaat Indonesien sech viru weideren Iwwerschwemmunge geschützt.

Den technologesche Service BPPT huet dofir Salzfackelen iwwert dem Javaséi an der Sundastrooss tëscht den indoneseschen Inselen an d'Wolleken ofgefeiert an domat en Nidderschlag ausgeléist. Doduerch wier manner Reen iwwer der Regioun ëm d'Haaptstad Jakarta erofkomm.

Dës Moossnam, och als Wollekenimpfen bekannt, gouf e Freideg lancéiert. E Méindeg hätten zwee Fligeren op 16 Touren 26.600 Kilo Salz an den Himmel geschoss an d'Aktioun géif esou laang weidergemaach ginn, wéi et néideg wier.

Bei schroen Iwwerschwemmungen an Äerdrëtsch an Indonesien sinn zanter Neijoerschdag op d'mannst 67 Mënschen ëm d'Liewe komm. Betraff ass virun allem Jakarta an d'Regioun ronderëm d'Haaptstad. Iwwer 36.000 Leit hu missen hir Haiser a Wunnenge verloossen.