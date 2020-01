D'USA wäerten an Zukunft mexikanesch Migranten an de Guatemala transferéieren, fir datt d'Leit do eng Demande op Asyl kënne maachen.

Dat huet an der Nuecht op en Dënschdeg den amerikanesche Ministère fir bannenzeg Sécherheet annoncéiert. D'lescht Joer hat Washington een Accord mam Guatemala ënnerschriwwen, deen dat virgesäit. Allerdéngs ass Mexiko net begeeschtert vun där Mesure an huet annoncéiert, besonnesch opzepassen, ob d'Rechter vun de Migrante respektéiert ginn oder net. Och soss gëtt et Kritik um Accord, well de Guatemala als ee séchert Land vun den Amerikaner agestuuft gëtt. Dobäi lieft awer bal d'Hallschent vun de Leit an deem Land ënnert der Aarmutsgrenz. Dofir kéint den Noper vum Mexiko sech net weider ëm Migrante këmmeren, ass et eng Suerg.