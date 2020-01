Déi japanesch Justiz huet ee Mandat d'arrêt géint d'Fra vum fréiere Chef vu Renault a Nissan, dem Carlos Ghosn ausgestallt.

Si soll am Kader vun der Affär ëm hire Mann am Abrëll falsch Aussoe gemaach hunn. De fréiere Manager Ghosn war am November 2018 a Japan festgeholl ginn a kritt ënnert anerem virgehäit, Firmekapital geklaut a privat Scholden op Nissan iwwerdroen ze hunn. De leschte Mount ass hien iwwerraschend an de Libanon geflücht. Nach gëtt enquêtéiert, wien dem Carlos Ghosn dobäi gehollef huet. Wéi japanesch Medien schreiwen, sollen zwee Amerikaner dem Ex-Manager bei der Flucht ënnert d'Ärem gegraff hunn.

E Mëttwoch wëll sech de Carlos Ghosn zu Beirut virun der Presse erklären.