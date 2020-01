Um Bord vun der Trauerzeremonie fir den iranesche Generol Soleimani koum et zu enger Massepanik mat villen Doudegen.

Bei enger Massepanik wärend dem Trauercortège vum iraneschen Elite-Generol Ghassem Soleimani a senger Heemechtsstad Kerman am Iran, koumen op d'mannst 30 Persounen ëm d'Liewen. Dat huet déi staatlech Televisioun annoncéiert. Zu Kerman soll de Soleimani en Dënschdeg bäigesat ginn.

Och déi stierflech Iwwerreschter vun engem weidere Militärmann goufen am Zentrum vun der Stad opgeboort.

De Soleimani war mat 5 weidere Persounen an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg ëm d'Liewe komm, wéi d'Amerikaner de Konvoi vum Iraner attackéiert hunn. Hie war ee vun de ranghéchsten iranesche Genereel, an de prominentste Vertrieder vum iranesche Militär am Ausland.