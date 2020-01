Domadder ass den 33 Joer ale Sebastian Kurz vun der ÖVP elo déi zweete Kéier Bundeskanzler vun Éisträich.

De Bundespresident Alexander Van der Bellen huet um Dënschdeg de Mueren d'Regierung, déi aus 17 Ministere besteet vereedegt an do erkläert, datt d'Éisträicher grouss Erwaardungen un déi nei Koalitioun hätt. D'Vertraue vun der Bierger wier net selbstverständlech, esou de Van der Bellen. D'Regierung sollt "séier, roueg a gewëssenhaft" schaffen. Zwou Prioritéite vun der neier Koalitioun sinn de Klimaschutz an de Kampf géint déi illegal Migratioun.