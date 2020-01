Am Viséier vun de Rakéiten-Attacken waren déi Basen, vu wou aus d’Attack op de Convoie lancéiert gouf, wou de Generol Soleimani leschte Freideg ëmkomm ass.

Dat huet den iraneschen Ausseminister Sharif confirméiert a vun enger Verdeedegungsmesure geschwat.

Vun den USA heescht et, dass dobäi keng amerikanesch Zaldoten blesséiert gi wieren. De President Trump wéilt sech um Mëttwoch de Moien zu der momentaner Situatioun äusseren, huet hie getwittert.

Sollt et elo nees zu Revanche-Aktioune kommen vu Säiten vun den USA, géif een net zécken, och Israel ze attackéieren, heescht et iwwerdeems aus dem Iran.

Als Konsequenz vum Sträit an der Regioun an dem Haass op d’USA, däerfen elo iwwregens keng amerikanesch Linnieflich méi iwwert d’Regioun fléien. Et wier eng Virsiichtsmoossnam, fir de Loftraum iwwert dem Iran, dem Irak an dem persesche Golf ze evitéieren, huet déi amerikanesch Loft-Faart-Opsiicht confirméiert.