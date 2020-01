Manner wéi 50 Kilometer vum AKW war den Epizentrum vun dësem Biewen. Iwwer méiglech Schied um Atomkraaftwierk ass aktuell näischt bekannt.

Um 6.49 Auer Lokalzäit huet déi amerikanesch Autoritéit fir Äerdbiewen USGS d'Biewe gemooss. Et war eppes manner wéi 50 Kilometer vum Atomkraaftwierk Buschehr ewech, dat bei der Stad Borasdschan. Et wier an enger Déift vu ronn 10 Kilometer gewiescht.

Iranesch Autoritéiten hunn d'Miessunge vun den Amerikaner confirméiert. Et hatt een d'Biewen och am AKW gespuert. Iwwer méiglech Schied um Kraaftwierk oder iwwer méiglech Affer gouf et keng Informatiounen.

Schonn Enn Dezember hat de Buedem an där Regioun gewackelt, deemools mat 5,1 op der Richterskala.