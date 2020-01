Wéinst der extremer Dréchent an Australien solle ronn 10.000 Kaméiler ëmbruecht ginn, well se Uertschafte vun Urawunner géingen a Gefor bréngen.

Op der Sich no Waasser an Iesse géinge si bis an d'Gemenge vun den Urawunner virdrängen, d'Drénkwaasser do verschmotzen an déi knapp Reserven un Iesse plëmmen. Dat hunn d'Autoritéiten am Bundesstaat South Australia e Mëttwoch matgedeelt.

Wéi et heescht, géingen d'Kaméiler aus Helikopteren eraus erschoss ginn. Dës Moossnam déngt net nëmmen dem Wuel vun de Mënschen, mä och dem Wuel vun den Häerden, huet den australeschen Ëmweltministère erkläert. Et wiere schonn eng Abberzuel Déieren erdiischtert oder hätte sech géigesäiteg dout getrëppelt.

An Australien gëlle Kaméiler als Plo, well si d'Quelle verseuchen an déi natierlech Flora bei der Sich no Iesse géinge futti trampelen. Mëtt 19. Joerhonnert goufen d'Kaméiler aus Indien an Australien bruecht. Haut liewen un der australescher Küst déi meeschte wëll Kaméiler weltwäit. Schätzungen no sollen et méi wéi eng Millioun sinn.