De betraffene Fliger ass vun Abidjan, Haaptstad vun der Elfebeeküst, komm an um Paräisser Fluchhafen Charles de Gaulle gelant.

D'Fluchgesellschaft huet dësen trageschen Tëschefall confirméiert, ma keng weider Informatiounen zum Kand ginn. Franséisch Medie dogéint mellen, et géif sech ëm e Kand vun ongeféier 10 Joer handelen. Si beruffe sech dobäi op intern Sourcen.

Et kënnt ëmmer nees vir, datt sech e blanne Passagéier am Fliger verstoppt an de Fluch net iwwerlieft. Déi meescht Leit, déi sech am Fuerwierk verstoppen, erfréiere wärend dem Fluch, et ka bis zu -50 Grad Celsius kal ginn, oder erstécken, well se net genuch Sauerstoff kréien.

Air France huet der Famill vum Kand hiert Bäileed ausgeschwat. Vun de Sécherheetsautoritéite vun der Elfebeeküst heescht et, datt dëst weist, datt et grouss Sécherheetsproblemer um Flughafen an der ivorianescher Haaptstad ginn. Et misst ee sech d'Fro stellen, wéi e klengt Kand eleng an ouni, datt et engem opgefall ass, Accès zu engem Fliger konnt kréien.