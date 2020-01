E Bouf vu 7 Méint soll an der russescher Stad Nikolajewsk un Ënnerkillung gestuerwe sinn.

Wéi et vu lokale Medien heescht, hätt d'Mamm de Bëbee a senger Kannerkutsch op de Balcon gestallt, fir dass e besser schlofe kéint. No 5 Stonnen hätt si du festgestallt, dass hiert Kand net méi um Liewe wier.

Et ass net gewosst, ob et en oppene Balcon war oder een zouene mat Fënsteren. Der Noriichtenagence Tass no sollen et zu deem Zäitpunkt bis zu minus 20 Grad dobausse gewiescht sinn.